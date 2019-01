A Brilliant Acoustic Cover of Michael Jackson’s ‘Thriller’ Simultaneously Played on Two Guitars by One Musician

View this post on Instagram

The bridge from THRILLER by @michaeljackson ? Full version on my YouTube channel! (link in story) Video by @megpfeiffer #music #video #guitar #acousticguitar #acoustic #live #fingerstyle #guitarsdaily #michaeljackson #pickariff #lickwars #talentedmusicians #musicanstoday #brilliantmusicians #riffs4u #theworldsvirals #fweirdguitars #clipsig #6stringsdaily #guitarsarebetter #guitarsecret #solosection #guitarstagram #hypeguitar #musiciansshowcase #shredtillyouredead #themviralmusicians #musicianship #highonguitar @guitarsdaily @brilliantmusicians @lickwars @guitarsarebetter @pickariff @musicianstoday @fweirdguitars @clips.ig @lickwars @solosection @guitarsecret @guitarstagram @musiciansshowcase @riffs4u @6stringsdaily @hypeguitar @junglevt @highonguitar @Hi.Watt @guitar.scene @quicktones_music @talent @talentedmusicians @themviralmusicians @officialgitarplus @michael.jacksonking @michaeljackson.daily @michael_jackson_fan_page___