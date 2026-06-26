Dog Gleefully Jumps Up and Down When His Human Deadpans His Desire to Go for a Walk
A lively yellow Lab named Duke gleefully jumps up and down whenever his human Nick Pringle repeatedly deadpans his own desire to go for a walk
I’m going to go for a walk. I am going to go for a walk right now. It is time to go for a walk. I have decided to go for a walk. Uh, does anybody else want to go for a walk? Would anybody else like to go for a walk? You want to go for a walk? You do. You want to go for a walk real quick? We could go for a walk if you want to go for a walk.
This method also works for rides, particularly when they’re going to see Grandma.